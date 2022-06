De grote verrijzenis: Peter Sagan klopt Coquard en Kristoff en boekt eerste overwinning in negen maanden

Een verrijzenis op een fiets is een feit. Peter Sagan heeft Bryan Coquard en Alexander Kristoff verslagen en zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt.

Met een rit over een glooiend parcours was het op de derde dag van de Ronde van Zwitserland de vraag of de vluchters het zouden halen of er een sprinterskans zou komen. De aanvallers van de dag waren Philippe Gilbert, Quinn Simmons, Stefan Bissegger, Joseph Rosskopf, Manuele Boaro en Mathias Reutimonne. Prod'homme trachtte ook nog de oversteek te maken, maar tevergeefs.

Het was een opsteker dat Gilbert mee was, maar Lotto kreeg ook een opdoffer te verwerken: de opgave van Malecki na een val. Ook enkele renners van Intermarché-Wanty-Gobert waren betrokken bij een valpartij. Gilbert reed even virtueel in het geel. Wat dat betreft moest hij zich natuurlijk wel geen illusies maken. Zeker wanneer Bissegger een verrassingsaanval plaatste.

PELOTON HAALT VLUCHTERS IN

De hardrijder van EF reed al snel een veertigtal seconden bij mekaar. Het was echter vooral opboksen tegen een jagend peloton. Dat had hem op 11 kilometer van het einde ook te pakken. Het werd nog hectisch in de slotkilometer, met nog een val op iets meer dan 3 kilometer van de aankomst. Wie overeind bleef, kon toch sprinten.

Dat deed ook Peter Sagan: de Slovaak hield vol na een vroege aanzet. Coquard en Kristoff moesten vrede nemen met een respectievelijk tweede en derde plek. Sagan spoelt zo een miserabel voorjaar door dat door naweeën van zijn tweede coronabesmetting volledig de mist in ging. Het is zijn eerste zege sinds het winnen van het eindklassement in de Ronde van Slovakije in september 2021.