Wuyts orakelt over groene trui: "Dat valt me op in selectie team van Aert" en "Sluit niet uit dat van der Poel er onderweg zin in krijgt"

Wout van Aert lijkt dé topfavoriet voor de groene trui te zijn. Wie houdt hem van dat kleinood af? Michel Wuyts ziet iets opvallend in de tourselectie van zijn ploeg Jumbo-Visma.

"Wat mij opvalt, is dat Van Aert een mannetje extra heeft meegekregen", aldus Michel Wuyts tegen Het Laatste Nieuws.

Van der Poel als concurrent?

"Ik had Robert Gesink of Rohan Dennis in de selectie van Jumbo-Visma verwacht, maar Nathan Van Hooydonck gaat mee. Dat is een aanwijzing dat ze minstens zoveel geloven in de groene trui."

Als concurrenten tipt Wuyts op Mathews, Philipsen en ... van der Poel, al gaf die aan er niet te willen voor gaan. "Ik sluit niet uit dat hij onderweg zin krijgt om toch voor groen te gaan. Waarom zou hij niet doorzetten als hij plots bovenaan dat klassement staat? Hij kan punten pakken waar van Aert dat doet."