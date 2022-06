🎥 Tour de France 2022: ploegvoorstelling in zinderende sfeer, coronazorgen bij Israel-Premier Tech, Astana en AG2R

Nog meer Tour de France-nieuws, of wat had u gedacht? De ploegvoorstelling begon deze avond rond 18u30, in een zinderende sfeer. Minder goed nieuws is dat er inmiddels nog enkele coronagevallen bijgekomen zijn.

Een laaiend enthousiaste Deense menigte was klaar om tijdens de ploegvoorstelling alle renners hartelijk te ontvangen. Zeker wanneer een Deense renner op het podium verscheen, gingen de decibels de hoogte in en barsten de gezangen los. Sowieso is deze ploegvoorstelling er eentje die elke deelnemer aan de Tour de France van 2022 niet zal vergeten. Wat een sfeer!

😍 Tivoli’s on fire! What a crowd!



😍 Quelle ambiance à Tivoli ! #TDF2022 pic.twitter.com/4vxDweG439 — Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2022

Een aantal van de ploegen die zich gepresenteerd hebben op het podium in Kopenhagen, kampen echter nog met ernstige coronazorgen. Zeker bij Israel-Premier Tech is dat het geval. Vroeg op de dag bleek al dat sportief manager Rik Verbrugghe corona had. Onder de renners is Goldstein aangestipt als hoogrisicocontact, de Israëliër wordt vervangen door Boivin. Ook Impey is een hoogrisicocontact, zijn deelname is nog onzeker.

Ook bij andere teams is corona een factor. Astana Qazaqstan kan vanwege deze reden Samuele Battistella niet opstellen in de Tour. Riabushenko komt in zijn plaats aan de Grand Départ. Bij AG2R Citroën kampt Bob Jungels dan weer met spijsverteringsproblemen. De Franse formatie wacht het resultaat van de coronatest van de Luxemburger nog bang af.