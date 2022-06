Iedereen houdt het hart vast: "Corona gaat een dingetje worden" en "Daar heeft het ook mee te maken"

Wat met het coronavirus? Iedereen houdt zijn hart vast, met Tim Declercq is er alvast één renner uitgesloten nog voor de start van de Tour. De analisten maken zich zorgen, want wat als een topper plots uit de race moet verdwijnen?

“Corona gaat toch wel een dingetje worden. De maskers door journalisten, bubbelvorming binnen de ploeg, … Dat zal er allemaal wel zijn. De Ronde van Zwitserland was niet bemoedigend”, aldus Christophe Van De Goor in De Tribune.

Snotten en blazen

“Het halve peloton ging er in Zwitserland uit. Het gaat ook vooral over renners die besmet worden op dit moment en veel minder mensen uit de entourage. Het wijst erop dat een nieuwe variant misschien eerder daar treft, met een besmettingskans door snotten en blazen in het peloton. Het blijft een spook dat rondwaart in de Tour.”

Al pikte Renaat Schotte meteen in: “Dat heeft ook te maken met de dagelijkse testen. Er zijn ook valspositieve gevallen en veel asymptomatische gevallen.”