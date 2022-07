Groenewegen klopt Belgen Van Aert en Philipsen in massasprint: gele trui voor derde dag op rij tweede

Opnieuw een massasprint in de Tour. Van Aert en Philipsen waren dicht bij de zege, maar Groenewegen was diegene die als eerste over de streep kwam.

Het begin van de laatste rit op Deense bodem kende hetzelfde scenario als in de vorige: Magnus Cort ging meteen in de aanval. Daarmee lag het wedstrijdbeeld ook onmiddellijk vast, want Cort kreeg geen enkele andere vluchter met zich mee. Het werd dan maar opnieuw een grote glorietocht voor de drager van de bergtrui doorheen zijn thuisland, deze keer voor hem alleen.

Een rijendikke enthousiaste Deense menigte langs de kant kon zijn pret niet op wanneer Cort opnieuw op elke helling de meeste punten pakte. Ook voor het puntenklassement werden er onderweg punten uitgedeeld. Van Aert won in zijn gele trui de tussenspurt en bleef zo alvast voorlopig aan de leiding in dat nevenklassement.

STRIJD VOOR BESTE POSITIE

Bij het inrekenen van de bolletjesman restte er het peloton nog één zaak: in groep naar de aankomst in Sønderborg rijden. In de ultieme slotkilometers was het uiteraard weer volop dringen om in de allerbeste positie te geraken.

Jakobsen was in de laatste bocht enkele plaatsen verloren en zat te ver. Van Aert ging voorbij Sagan en leek rijp voor winst, maar in de slotmeters kwam Groenewegen het er snelst uit. Van Aert moest zich opnieuw neerleggen bij de tweede plaats, Philipsen werd derde.