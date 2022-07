Wout van Aert opgezadeld met een boete na derde etappe in de Tour de France

Wout van Aert rijdt met die mooie gele trui om zijn schouders in de Tour de France. Om aan een boete te ontsnappen, helpt die echter niet.

Het is misschien het tegenovergestelde: dat Wout van Aert nauwlettend in de gaten gehouden wordt. In elk geval valt op dat zijn naam voortkomt op het juryrapport van de derde etappe. Van Aert zou afval weggegooid hebben buiten de afvalzone.

OOK STRAFPUNTEN VOOR UCI-RANKING

Dat heeft de wedstrijdjury alvast opgemerkt en komt Van Aert dus ook op een sanctie te staan. De leider in de Tour de France krijgt een boete van 500 Zwitserse frank opgelegd. In de UCI-ranking krijgt de renner van Jumbo-Visma 25 strafpunten aan de broek.

Het lijkt misschien wat nieuws in de marge, maar het is toch opletten, want bij een tweede gelijkaardige vaststelling riskeert Van Aert een minuut tijdstraf. Hij was in elk geval niet de enige naam in het juryrapport. Ook Soler, Kämna, Dillier, Honoré en ploegleider Mario Aerts bezondigden zich aan het weggooien van afval buiten de afvalzone. Simmons maakte dan weer ongeoorloofd gebruik van een stoep, pad of fietspad.