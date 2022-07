🎥 Tour de France: Quick-Step zet Van der Poel & co even op achterstand, applaus voor slachtoffers uit Kopenhagen

Een nieuwe dag in de Tour de France. Na een eerbetoon voor de slachtoffers van Kopenhagen viel er op deze koersdag toch al wat te beleven. Van der Poel moest op een gegeven moment een achterstand goedmaken.

Met een rit van Duinkerke naar Calais is het de eerste koersdag op Franse bodem. Uiteraard herinneren we ons de Grand Départ van enkele dagen geleden in Kopenhagen nog wel. Ondertussen zijn ze daar van feeststemming naar diepe rouw gegaan, nadat bij een schietpartij dodelijke slachtoffers vielen. Voor aanvang van de vierde Tourrit vond als eerbetoon een minuut applaus voor de slachtoffers in Kopenhagen plaats.

🇩🇰 A touching moment as the 10 Danish riders of the peloton join the public and the rest of the riders in a minute's applause after the events of Sunday night ❤️



🇩🇰 Le peloton du Tour de France rend hommage aux victimes de Copenhague avec une minute d'applaudissements ❤️ pic.twitter.com/ccxwQm9ArZ — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2022

Nadien was het weer tijd voor de koers en dus ook voor... bolletjestrui Magnus Cort. Deze keer werd het geen solotocht, want Anthony Perez van Cofidis had de eerste aanzet voor de ontsnapping gegeven. Met hun tweetjes gingen ze er vandoor. Zo leek het wedstrijdbeeld weer vast te liggen tot in de finale, zoals we dat ook in de eerste Tourritten zagen.

🐺@qst_alphavinyl, helped by @INEOSGrenadiers, have been able to create a few breakages in the group after a fast descent!



🐺 La @qst_alphavinyl accélère fortement l'allure en tête de peloton ! Le peloton se casse en plusieurs morceaux !#TDF2022 pic.twitter.com/zrNjlxHC0G — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2022

Bij Quick-Step hadden ze ineens andere plannen. Met onder meer Cattaneo en Sénéchal begonnen ze te beuken aan de kop van het peloton. Onder andere Kruijswijk, Hirschi, Van der Poel, Pinot en Martin belandden in een groepje dat op achterstand werd gereden. Tot hun opluchting konden ze weer aansluiting en ging het slechts om een intermezzo. De rust keerde vervolgens terug. Het is uitkijken wat de finale zal geven.