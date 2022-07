Mathieu van der Poel beleeft opnieuw lastige dag: "Heb een paar keer gedacht om af te stappen"

Mathieu van der Poel beleeft lastige tijden in de Tour. Ook op weg naar Longwy moest hij vroeg lossen. Ook heeft hij enkele keren gedacht aan de opgave.

Er is niet veel beterschap voor Mathieu van der Poel. Aan de start in Binche hoopte hij nog op verbetering. Al zat hij toen al te denken over een opgave. Op weg naar Longwy had hij het al van bij de start lastig om bij te blijven. Later in de rit moest hij ook bij de eersten lossen. Uiteindelijk finishte hij op plaats 145.

"Het zijn zeker niet de leukste dagen", zei van der Poel aan de NOS. "Het was een hele lange dag voor mij. En ja, ik heb meerdere keren gedacht om af te stappen. We hebben het besproken of het nog zin heeft om door te gaan, maar over 2 dagen zal het daar wellicht wringen."

HOOGTESTAGE DE MOGELIJKE VERKLARING?

"Ik wil nog doorzetten", ging van der Poel verder. "Maar als het in de volgende rit niet beter is, dan denk ik niet dat ik nog verder zal aanklampen. Het kan nog veranderen, maar als je op het vlakke bij de 1e gelosten zit, weet je dat er iets niet juist zit. Alleen weet ik nog niet wat het is. Misschien was de hoogtestage tussen Giro en Tour te lastig. Ik wist dat dat kon gebeuren, maar ik had ook niet zo'n tegenslag verwacht. Ik blijf alleszins proberen."