Stuyven reageert op de bakken kritiek voor poging met Pogacar: "Makkelijk achteraf commentaar geven"

Dat Tadej Pogacar uiteindelijk toch nog wat seconden overhield in Arenberg op het merendeel van zijn concurrenten? Daar mag hij ook Jasper Stuyven voor danken, die vol meewerkte met de renner van UAE.

Het leverde heel wat giftige reacties op van supporters, die zich afvroegen of Stuyven volgend jaar bij UAE Emirates zou rijden.

Verbaasd

"Ik ben een beetje verbaasd over die reacties. Ik word niet betaald door UAE-Team Emirates, Jumbo-Visma of INEOS", aldus Stuyven in Vive le Vélo.

"Ik word betaald door Trek-Segafredo en wij hebben geen klassementsrenner. Wij proberen de koers te winnen. We hadden 30 seconden achterstand. Als er dan vooraan getwijfeld wordt en ze naar elkaar kijken… Het is makkelijk om achteraf commentaar te geven.”