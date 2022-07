TDF in België: handen massaal op mekaar voor Philippe Gilbert: "Hier van genieten én geconcentreerd blijven"

Dat Philippe Gilbert erbij was bij de start van een rit in Wallonië, in België, hebben ze bij de Tour geweten. De handen gingen massaal voor hem op mekaar.

Nog voor de presentator tijdens de ploegvoorstelling op het podium zijn naam had aangekondigd, gingen de decibels al de hoogte in voor Philippe Gilbert. Groot applaus van het publiek voor hem. "Dat is heel mooi. Je moet hier van genieten."

FOCUS BEHOUDEN

Dat beseft Gilbert als geen ander, want het was de laatste keer in zijn actieve carrière dat hij de start van een Tourrit in eigen land meemaakte. Dan neem je die sfeer misschien nog iets meer op. "Al moet je ook wel geconcentreerd blijven op de koers", aldus Gilbert.

Het vinden van die balans is belangrijk voor de ancien van Lotto Soudal. "Ik geniet hier allemaal wel echt van en tegelijkertijd concentreer ik mij op op onze sportieve doelen. We zijn hier niet om op sportief vlak de boot te missen door alles wat errond hangt."