Wout Van Aert geeft het geel af en heeft enkel nog het groen

Wout Van Aert heeft het geel afgegeven. Na de rit zit hij steviger in het groen. Voor de vlucht was het plan om meer renners mee te hebben.

Het was opmerkelijk in het begin van deze rit. We zagen een bedrijvige Wout Van Aert. Hij probeerde meermaals om in de vroege vlucht te zitten. Uiteindelijk slaagde hij in zijn opzet, maar enkel Jakob Fuglsang en Quinn Simmons waren mee.

"Dat was even anders dan het plan", zei Van Aert over de vroege vlucht. "Ik schrok toen ik zag dat we maar met 3 weg waren. We hadden een grotere groep verwacht. Ik wist dat het dan een moeilijke opgave zou worden. Omdat ik er zo veel energie had ingestoken, besliste ik om door te rijden en de gele trui te eren."

UITSTEKENDE ZAAK VOOR HET GROEN

Uiteindelijk werd Van Aert op 11 km van de streep gegrepen. Daarna loste hij en kwam hij met meer dan 7 minuten achterstand aan in Longwy. Van Aert was in het gezelschap van Fabio Jakobsen, die de gelegenheisdrager was van het groen. Van Aert deed voor het groen wel een uitstekende zaak. Hij won de tussensprint en aan de streep pakte niemand van zijn directe concurrenten punten. Hij heeft nu 61 voorsprong op Jakobsen.