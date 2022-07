Renner van Intermarché-Wanty-Gobert gevallen op weg naar Longwy

In een afdaling tijdens de finale van de 6e rit was er een valpartij. Links en rechts vielen renners in de graskant, maar voor Kobe Goossens was er een minder zachte landing. Hij viel op het asfalt.

Intermarché-Wanty-Gobert liet weten dat Goossens zijn knie bezeerd had. Hij moest gehecht worden. Ook wordt hij verder onderzocht en opgevolgd. De ploeg denkt wel dat Goossens in rit 7 aan de start kan staan.

Kobe Goossens crashed during stage 6 of @LeTour & hurt his knee, which will require stitches and further examinations. Our Tour debutant should be able to continue. We'll keep you updated 👍 #TDF2022 pic.twitter.com/8a4t3V8WDK