Kopmannen van Jumbo-Visma verslaan Pogačar niet maar tanken wel vertrouwen: "Niet in zak en as"

Pogačar verslaan lukte (net) niet, maar in zak en as zitten de kopmannen van Jumbo-Visma allerminst. Ze leven op hoop.

Want wat hebben we nu geleerd op La Super Planche? Dat Vingegaard de strijd met Pogačar kan aangaan en dat Roglič na zijn val toch nog niet helemaal uitgeteld is. "Ik voelde me supersterk op de beklimming en daar ben ik uiteraard heel tevreden mee", blikte Vingegaard terug. Het is echter doodzonde dat ik in de laatste meters nog werd ingehaald."

Met een tweede en derde plek in de rit, op korte afstand van Pogačar, heeft Jumbo-Visma zich niet laten wegdrummen. "Dat is een signaal dat het met de vorm wel goed zit. Dat niveau hebben we nodig om in de komende bergetappes te kunnen wedijveren met de concurrentie. Ik zit niet echt in zak en as na deze tweede plaats."

Ik weiger de handdoek in de ring te gooien

Primož Roglič zit wel degelijk met fysieke averij na zijn valpartij, maar werd toch knap derde op La Super Planche des Belles Filles. "De pijn na mijn val is voor mij geen excuus en ik weiger de handdoek in de ring te gooien", aldus de strijdvaardige Sloveen. "Ik zal hoe dan ook blijven vechten. Het herstel zal vanzelf met de dag beter verlopen. Ik vocht me naar de top. We hebben het als ploeg goed gedaan."