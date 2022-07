Wout van Aert reageert ferm na 'bidongate', inclusief tweet

Wout van Aert kreeg al een boete in deze Tour de France en gisteren kreeg hij opnieuw de commissarissen op zijn dak. Of toch niet? Wout van Aert komt met de nodige verduidelijking.

Wout van Aert heeft bij de start van de 7e etappe in Tomblaine vrijdag een bezoekje gekregen van 4 Tour-commissarissen.

Volgens Cyclingtips ging het om een verbale berisping over een bidon die op een verkeerde plaats zou zijn 'gedumpt' - buiten de afvalzones.

*Wout van Aert vraagt uitleg aan jury https://t.co/OvLHXQHlgg July 9, 2022

Van Aert reageerde met een tweet, die niets aan het toeval overlaat. En hij gaf ook nog wat duiding aan Sporza over de zaak: "Ik wilde het niet groter maken dan het is in eerste instantie."

"Maar de jury stond gisteren plots aan de bus, dus wou ik hen eens vragen waarom ik een boete had gekregen. Ik had een bidon weggegooid in Denemarken, maar er stond zoveel volk dat ik daar geen graten in zag. Op weg naar Longwy gooide ik een bus naar een verzorger, wat ook perfect mag en kan."