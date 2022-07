🎥 Pogačar pakt boni's maar geen derde zege op rij: "Van Aert passeerde me met drie keer zo veel snelheid"

Pogačar deed met de boni's een goede zaak, maar pakte geen derde zege op rij. Omdat Van Aert zijn duivels ontbond in Lausanne, onder andere.

"Ik zat er niet zo ver van, dus is er wel een beetje ontgoocheling", vertelde Pogačar in het flashinterview. "Het was weer plezant, al werd het steeds warmer in de loop van de dag en passeerden we veel gevaarlijike punten. Ik vond die laatste klim wel leuk. Ik aarzelde wat in de sprint. Van Aert ging met met drie keer zoveel snelheid voorbij. Het is zeker wat teleurstellend, maar een derde plaats is nog steeds uitstekend."

Naast ronderenner en een man die de klassiekers kan winnen, ontpopt Pogačar zich nu ook blijkbaar tot rassprinter. "Ik heb altijd van sprinten gehouden, maar bij de jeugd was ik in de sprint bijna altijd laatste. Ik ben blij dat ik nu een solide sprint kan rijden als het in de laatste vijf kilometers oplopend is. Al is mijn sprint wel nog niet zo goed als die van Matthews en Van Aert."

Een kandidaat-Tourwinnaar die dag na dag op de ritzege mikt: dat zie je ook niet elk jaar. "We wilden niet voor de ritzege gaan en dachten dat het misschien voor de ontsnapping zou zijn. BikeExchange en Jumbo-Visma maakten volop jacht en zo werd het ook een kans voor ons." Eerder in de rit was er nog een val waar Pogačar bij betrokken geraakte. " Ik belandde op de grond, maar kwam zacht neer. We konden snel terugkeren."