Wat een sterke beer: Wout van Aert doet in bergrit extra zaakje in strijd om groen én kleurt de vlucht

De eerste echte bergrit in deze Tour de France heeft meteen voor koers gezorgd. En ook Wout van Aert roerde zich meteen.

Of hij het echt nog nodig heeft? Dat is nog maar de vraag. Maar Wout van Aert is wel meegeglipt in de omvangrijke vlucht van de dag.

20 extra punten

Met 21 zijn ze, ook onder meer Kobe Goossens en Jasper Stuyven mee in de kop van de race. En verder ook een aantal interessante klanten die zouden kunnen overleven.

Bij de tussensprint heeft Wout van Aert alvast een extra zaakje gedaan, door twintig punten te pakken. Jakobsen, Pogacar en Philipsen pakten niets en zo wordt de kloof alleen maar groter. De kloof is nu 135 punten.