Analist kristalhelder: "Pogacar en van Aert de beste renners, ook als ze niet winnen"

Zoals elke dag liet Marc Sergeant ook op de rustdag in zijn kaarten kijken over wie het goed en wie het minder goed deed in de Tour de France.

Wout van Aert en Tadej Pogacar konden op zondag niet helemaal hun stempel drukken met een nieuwe ritzege - die ging naar Jungels. En toch: "Pogacar en van Aert zijn de beste renners, ook als ze niet winnen", is Marc Sergeant duidelijk in Het Nieuwsblad. Erezaak "Ze hebben ook zondag hun dominantie gedemonstreerd. Van Aert in de manier waarop hij aansloot bij de vroege vlucht." "Pogacar maakte er dan weer een erezaak van om de pelotonsprint te winnen. Ook dat was tonen aan de rest hoe goed hij was."