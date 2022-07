Corona velt voorlopig geen extra slachtoffers: Jumbo-Vimsa, Belgische teams en Pogačar kunnen verder koersen

Corona zorgt er voorlopig niet voor dat renners van Jumbo-Visma of de Belgische teams uit de Tour moeten stappen. Ook gele trui Pogačar is voorlopig 'safe'.

Het is vandaag de tweede rustdag in de Tour de France. Om de renners te testen op Covid-19, werd niet gebeurde. Dat gebeurde na de aankomst van de negende etappe door middel van sneltests. Dat houdt ook in dat de resultaten daar al van bekend geraken.

Er was alleen maar 'positief' nieuws: dat er negatief getest werd dus. Volgens verschillende media is dit alvast het geval voor de ploeg van leider Pogačar, Jumbo-Visma, Quick-Step Alpha Vinyl, Lotto Soudal, Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Wanty-Gobert. Voorlopig moeten er dus geen grote namen vanwege corona na negen Tourritten de koers verlaten.

SLAG OM DE ARM

Het is wel een slag om de arm houden, want op de rustdag zal iedereen nog een PCR-test ondergaan. Is het resultaat hiervan wél positief, dan volgt mogelijk toch nog een exit uit de Tour de France.