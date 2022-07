Hoogspanning op rustdag: UCI komt met nieuws over de sneltesten Tour de France

De Tour de France is bezig aan zijn tweede rustdag. En dus is het ook bang afwachten wat de coronatesten zeggen, want eerder deze week vlogen er al een aantal renners uit na een positieve test.

Het is vandaag de tweede rustdag in de Tour de France, op zondagavond werd iedereen alvast onderworpen aan een sneltest om Covid-19 op te sporen. Iedereen negatief Dat heeft nu ook goed nieuws gebracht, want de UCI meldde dat er werkelijk niemand positief heeft getest bij die testronde op zondagavond. Het is wel nog even afwachten, want op maandag worden er ook nog PCR-tests ondergaan en daarvan volgen de resultaten pas op dinsdagochtend. Maar het ziet er naar uit dat we geen renners extra gaan kwijtspelen.