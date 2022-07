Analisten duidelijk over Lefevere: "Ik kon het allemaal zelf oplossen dus dat is grote klasse van hem"

In het openingsweekend van de Tour de France was het meteen weer raak voor Quick-Step - Alpha Vinyl. En zo krijgt Patrick Lefevere toch weer een beetje gelijk. De analisten hebben allen een duidelijke mening over hem.

“Ik ben volgens hem niet zijn beste vriend, maar ik zeg en schrijf wat ik denk en wat ik zie. Dat vindt hij soms heel lastig, maar ik geniet er wel van soms. Ik kan er wel van genieten soms, hij is echt een heel belangrijk figuur, aldus Thijs Zonneveld in Vive le Vélo.

“Het is soms zwart en wit bij hem. Ik heb er ruzie meegemaakt toen ik onder hem reed en ik heb dat graag. Het is altijd zonder achterklap en recht voor de raap en ik kan met die stijl echt wel goed om”, pikte Jan Bakelants in.

Achter zijn renners

“En Patrick is echt iemand die achter zijn renners staat. Dat zie je ook in het verhaal Jakobsen. Ik heb ooit mijn rug gebroken bij AG2R en ik kon het allemaal oplossen, terwijl Patrick de eerste was om te gaan rondbellen zodat Jakobsen op de best mogelijke manier kon verzorgd worden, zijn ouders die werden ingevlogen met een privéjet, …”

“En er werd meteen een plan opgesteld. Hij zei dat er geen haast bij een terugkeer was tegen Jakobsen en dat hij net twee jaar had bijgetekend en daarin misschien geen return on investment ging hebben, maar dat hem dat niet uitmaakte. Zijn loon is nooit teruggezet, dat is in het verleden nog geweest en dat is grote klasse.”