Van Aert over strategie en neutralisatie: "Goed geprobeerd van die activisten, maar voor ons een beetje ambetant"

De neutralisatie, geforceerd door een actie van klimaatactivisten, had ook op de dag van Wout van Aert zijn impact. De groene trui gaf hierover en over de gevolgde strategie achteraf een woordje uitleg.

"Het was een snelle start en een lang gevecht om in de vlucht te geraken", keerde Van Aert in zijn reactie bij Sporza terug naar het begin van de tiende rit. "Dat is voor iedereen lastig. Eens de situatie gecreëerd werd dat de vlucht vertrok, was het rustig in het peloton. In de finale moet je wel altijd trappen."

Opvallend was dat Jumbo-Visma Christophe Laporte meestuurde. "We willen altijd wel meezitten als er een grote groep wegrijdt. Deze rit leende zich wel niet tot aanvallen van klassementsmannen, maar je weet nooit wat er kan gebeuren. Christophe was in deze rit misschien niet de meest ideale renner om mee te hebben, maar je hebt dan toch iemand vooraan rijden."

VOLGENDE DAGEN SUPERZWAAR

Over aanvallen gesproken: aanvallen op Pogačar kwamen er niet. "De laatste klim was hiervoor te gemakkelijk. De volgende dagen worden superzwaar en zullen ons veel wijzer maken", voorspelt Van Aert, die ook terugkwam op het oponthoud door een protestactie op de weg.

"Ik zat achteraan in het peloton te praten en ineens reden we wel heel traag. Bleek dat we gestopt werden door een protestactie. Dit is natuurlijk een groot podium om aandacht te verwerven. Goed geprobeerd van die activisten, maar voor ons was het een beetje ambetant", gaf Van Aert toe.