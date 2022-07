'Jonas Vingegaard heeft rugklachten', maar hij ontkent zelf

Jonas Vingegaard heeft rugklachten. Dat schrijft Le Parisien. Zelf ontkent hij bij NOS.

Volgens Le Parisien heeft Jonas Vingegaard problemen met de rug. Hij zou vooral problemen hebben met op de trappers lopen.

Tour de France: injured, Jonas Vingegaard suffers from his back - Le Parisien https://t.co/BJAcl8zkce — Neil Wooldridge 300w (@300wNeilW) July 12, 2022

De NOS vroeg aan Vingegaard of hij rugproblemen heeft. "Nee, ik heb geen problemen", was hij duidelijk. "Ik zou niet weten waar dat bericht vandaan komt. Alles is in orde met mijn rug."