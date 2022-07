🎥 Contador stelt vragen aan Roglic in midden van de race, Sloveen grapt zelf al richting toekomst

"Ben je een beetje aan het recupereren, stapje voor stapje?", vroeg Alberto Contador in het midden van het peloton aan Roglic.

Just a quick chat in the middle of Stage 13 ...@albertocontador: "Try to recover, yes? Little by little."@rogla: "I try to, huh? Preparation for the Vuelta."



Nothing like looking ahead 👀#TdF2022 pic.twitter.com/Skwi8bLLtD