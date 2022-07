Documentairemaker geeft ferme primeur over Girmay: "Volgend jaar? Dat zou kunnen ..."

Anno 2022 reed hij tien dagen mee in de Giro d'Italia, voor de toekomst lijkt het wat anders te worden voor Biniam Girmay.

Biniam Girmay is 22 en reed dit jaar zijn eerste grote ronde. Hij won een rit en dat was ook meteen het einde van zijn Giro door een incident met een fles prosecco. "Toen was het grote paniek, ik ben zelfs gestopt met filmen. Hij dacht echt dat hij blind was. Vier dagen lang ben ik naar het ziekenhuis gegaan elke dag", aldus Lieven Corthouts in Vive le Vélo.

Tour 2023

Die reportagemaker volgt Girmay ondertussen al zes jaar: "Ik ben hem tegengekomen toen hij 16 was en hij het Afrikaans kampioenschap reed in Kigali. Hij was op zoek naar koffie en ik had meteen een klik met hem. Daarna zijn we contact blijven houden. Ik heb elke dag contact met hem en ondertussen zijn we al vijf jaar aan het filmen."

"Ik ga hem nog een jaar volgen vermoedelijk. Zijn droom is de Ronde van Frankrijk rijden en dat moet in de film. Dat wil hij heel graag in de film. De Grand Départ. Dat hij volgend jaar de Tour gaat rijden? Dat zou kunnen", gaf hij eigenlijk een primeur weg. Uiteraard onder voorbehoud van vorm en dergelijke meer, maar toch.