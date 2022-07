Bling bling! Beresterke Australiër pakt dan toch eindelijk zijn ritzege in Tour de France

In de Tour de France stond op zaterdag rit 14 op het programma van Saint-Etienne naar Mende. En dat leverde het nodige spektakel op.

Tadej Pogacar gooide al snel de knuppel in het hoenderhok, waardoor onder meer Roglic snel op achterstand werd gereden en de hele boel een uur lang bijna kapot werd gereden. Caleb Ewan was het enige slachtoffer, hij moest een hele dag achtervolgen met drie ploegmaats om de tijdslimiet te halen.

Wout van Aert hield het hoofd koel en dat was voldoende om uiteindelijk de rust in het peloton te laten terugkeren, waarna een groep van 23 kon wegrijden.

Race op twee fronten

Die kregen tot bijna een kwartier voorsprong en mochten het onder elkaar gaan uitmaken voor de ritzege. Michael Matthews was de eerste die aanging voorin.

Hij kreeg uiteindelijk Luis Leon Sanchez, Felix Großschartner en Andreas Kron mee. Die laatste reed wat later lek - pech blijft Lotto-Soudal achtervolgen.

© photonews

Op naar de slotklim Montée Laurent Jalabert dan maar, vlak voor de finish in Mende. Op hele steile pentes kwamen de achtervolgers heel dicht op de drie leiders. Matthews was van de drie vooraan de beste, maar Alberto Bettiol kwam hem vervoegen en liet hem wat later ter plekke. Of niet? Matthews kwam terug en liet op zijn beurt Bettiol op zijn plaats op weg naar een knappe zege.

Louis Meintjes was nooit in de buurt van de ritzege, maar deed wel een prima zaak in het klassement en komt de top-10 binnen, in het peloton was het andermaal Wout van Aert die met beukwerk onder meer Pidcock op achterstand reed.

Strijd om klassement

Op de slotklim waren Pogacar en Vingegaard opnieuw de besten van de klassementsmannen. Pogacar ging snel en beukte erop in, waardoor hij wat steviger tweede wordt in het klassement. Thomas, Bardet, Gaudu en de anderen werden op wat seconden gezet.