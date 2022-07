Mevrouw Vingegaard: "In Denemarken was dochtertje jaloers op gele leeuwtjes die Van Aert aan zijn zoontje kon geven"

Het voordeel van hun goede prestaties in de Tour? Vingegaard en Van Aert kunnen gele leeuwtjes aan hun kinderen geven. Van Aert heeft natuurlijk zijn zoon Georges, Vingegaard zijn dochter Frida.

Trine Marie Hansen, de vrouw van Jonas Vingegaard, woonde met Frida enkele Tourriten bij. "Frida en ik waren er uiteraard bij tijdens de Tour-start in Denemarken, maar ook op La Planches de Belles Filles en in de Alpen", vertelt ze in Het Laatste Nieuws. "In elke rit dat hij kan winnen, wou Jonas er ons bij. Ik heb me mijn trip naar Frankrijk niet beklaagd", verwijst Trine Marie naar zijn ritzege op de Col du Granon.

Het is ook super om de reactie van dochtertje Frida te zien wanneer papa Jonas zo'n topprestatie levert. "Ze is dol op de gele leeuwtjes die de geletruidrager krijgt. In Denemarken was ze wat jaloers op de gele knuffelleeuwtjes die Wout van Aert aan zijn zoontje kon geven, maar intussen is dat probleem van de baan", lacht Trine Marie.

MAANDAG TERUG NAAR DE TOUR

Inderdaad, want ondertussen heeft Jonas Vingegaard de gele trui veroverd. "We verlaten het Tour-circus even. Voor een peuter van twee jaar zijn die lange autoritten en al die prikkels zeer vermoeiend. Maandag op de rustdag keren we terug en dan blijven we tot het einde. Stel dat Jonas het geel houdt tot Parijs, wil ik niks van dat moment missen."