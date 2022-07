Dylan Teuns heeft gekozen en vertrekt bij Bahrain-Victorious

Dylan Teuns heeft een nieuwe ploeg. Dat heeft hij aan Sporza bevestigd.

Door zijn goede prestaties was er heel wat interesse voor Dylan Teuns. Voor de camera van Sporza zei hij iets meer over zijn toekomst. "Er moest niets meer besproken worden", zei hij over de contractbesprekingen op de rustdag.

Naar waar Teuns dan gaat, is nog niet duidelijk. Dat wou hij nog niet zeggen: "Of het een supermarkt of een oude bekende is? Dat zal de toekomst uitwijzen." Het ging dan over B&B Hotels met mogelijk Carrefour nieuwe sponsor en over Israël-Premier Tech met Rik Verbrugghe als ploegleider.