Jonas Vingegaard zet een orgelpunt op Hautacam en wint zonder ongelukken de Tour de France

Jonas Vingegaard heeft op Hautacam gewonnen. Tadej Pogacar moest lossen en zo soleerde Vingegaard naar de ritwinst. Zonder ongelukken wint hij zondag de Tour.

Wout Van Aert, Daniel Felipe Martinez en Thibaut Pinot reden samen naar de voet van Hautacam. Van Aert versnelde en enkel Martinez kon volgen.

Achter hen hadden Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar het gezelschap gekregen van onder meer Geraint Thomas, Tiesj Benoot, Sepp Kuss en Louis Meintjes. Jumbo-Visma bepaalde het tempo en iedereen moest er een voor een af.

Dan kwamen Kuss, Vingegaard en Pogacar bij Van Aert en Martinez. Martinez deed geen poging om te volgen en Kuss zette zich op de kant. Van Aert ging het tempo bepalen en ook Tadej Pogacar moest lossen.

Van Aert liet Vingegaard alleen verder en soleerde naar de ritwinst op Hautacam. Hij wint zonder problemen de Tour en neemt ook de bollentrui mee naar huis. Vingegaard is ook na Bjarne Riis in 1996 de 2e Deen ooit die de Tour wint. Pogacar kwam als 2e over de streep en zal in principe 2e eindigen in Parijs.