Tadej Pogacar stemt zich tevreden met een 2e plaats: "Ik kan op geen betere manier verliezen"

Tadej Pogacar wordt zonder ongelukken 2e in de Tour. Voor de pers stemde hij zich tevreden met zijn 2e plaats.

De pers vroeg of Tadej Pogacar op een betere manier kon verliezen. "Ik kon op geen betere manier de Tour verliezen dan op deze manier", antwoordde Pogacar tegen onder meer Sporza. Ik heb alles gegeven, maar Jonas Vingegaard was te sterk. Hun ploeg was heel sterk. Dus proficiat aan hen."

"Op de Spandelles voelde ik me goed, maar na mijn val was dat gevoel wat verdwenen", ging Pogacar verder. "Ik voel me ok na die val. Het was een snelle val, maar ik kon ook weer snel vertrekken. Ik heb enkel wat schrammen."