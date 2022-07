Aleksandr Vlasov knokt zich naar plaats 7 en heeft nog uitzicht op de top 5: "Er het maximale kunnen uithalen"

Aleksandr Vlasov staat op dit moment op een 7e plaats in het klassement. Ook heeft hij nog altijd uitzicht op een plaats in de top 5.

Voor de laatste plek in de top 5 is nog niet alles beslist. Ook Aleksandr Vlasov komt nog in aanmerking. Op dit moment staat hij op een 7e plaats. Hij heeft een achterstand van 35" op Nairo Quintana. Op weg naar Hautacam moest Vlasov meestal in het defensief rijden, maar hij op de slotklim liet hij Quintana en Louis Meintjes nog achter zich.

"Op de Aubisque lag het tempo niet hoog genoeg, waardoor verschillende klassementsrenners probeerden weg te rijden", liet Vlasov via de ploeg weten. "Ik heb dan ook geprobeerd, maar Quintana en David Gaudu zaten meteen in mijn wiel. Daarna reed ik defensiever."

EIGEN RITME

"Ik reed vooral met de slotklim naar Hautacam in mijn gedachten", ging Vlasov verder. "Ik koos mijn eigen tempo toen de koers op de Spandelles ontplofte. Maximilian Schachmann en Patrick Konrad wachtten op me en zorgden ervoor dat ik kon terugkeren. Op Hautacam bleef ik mijn eigen tempo kiezen en de laatste 5 km voelde ik dat ik nog veel energie had. Uiteindelijk heb ik er nog het maximale kunnen uithalen."