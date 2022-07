Covid eist nieuw slachtoffer: Tweede van Vuelta vorig jaar komt niet meer aan de start in Tour de France

De Spaanse berggeit van Movistar moet opgeven na een positieve COVID-test voor aanvang van de vlakke 19e etappe. Mas stond voor de Pyreneeën nog in de top 10 maar viel er de afgelopen dagen uit na enkele mindere dagen en slechtere afdalingen. Al liet hij zich in de etappe richting Foix wel zien met een aanval van zijn team, de andere dagen waren heel wat minder.

Mas trok met klassementsambities naar de Ronde van Frankrijk maar kon nooit echt aanspraak maken op een topnotering. In 2020 en 2021 werd hij 5e en 6e in de Tour terwijl hij in de Vuelta al tweemaal tweede werd (2021 en 2018).

.@EnricMasNicolau no tomará la salida en la 19ª etapa de @letour_es por positivo covid. El mallorquín mantiene un buen estado de salud. ¡Mucho ánimo y cuídate!



A DNS for us on stage 19 of the #TDF2022 is Enric Mas, after returning a positive covid result. Speedy recovery, mate! pic.twitter.com/j7zL6ksufG