Van Aert duidelijk over mogelijke klassementsambities in grote ronde: "Heb het al vaker uitgelegd"

Hoe goed is Wout van Aert? Die vraag hebben we ons al veelvuldig gesteld en er is eigenlijk nog nooit een eenduidig antwoord op gekomen.

Gisteren in de etappe richting Hautacam toonde 'De Hulk van Herentals' zich nog eens beresterk door in de ontsnapping iedereen op een hoopje te rijden én op de slotklim het tempo te verhogen met kopman VIngegaard in het wiel waardoor Tadej Pogacar moest lossen. De vraag rees opnieuw: kan Wout van Aert zelf eens voor een klassement gaan in een grote ronde?

Iedereen had er wel een mening over. Nico Mattan brak een lans in Vive le Vélo dat hij het wél zou kunnen en ook Lance Amrstrong is een believer. Maar Wout zelf tempert de verwachtingen: "Soms moet je eens blij zijn met hoe het nu gaat en dat ben ik heel erg", klinkt het bij Sporza.

"Ik begrijp de anderen maar ik heb al genoeg uitgelegd hoe ik hierover denk: als ik verschillende dingen kan combineren, voel ik me gelukkig", besluit hij. En is daarmee de kous af... Tot hij de groten nog eens op afstand rijdt in de Tour van 2023?