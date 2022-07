Tim Merlier feliciteert Wout van Aert met foto en grapje: "Gelukkig voor jou was ik niet in de Tour"

Wout van Aert mag van velen felicitaties in ontvangst nemen en ook van Tim Merlier. Die wenste zijn voormalige ploegmakker proficiat op geheel eigen wijze.

Tim Merlier, zelf ritwinnaar in de Tour de France van 2021, was er dit jaar niet bij. Alpecin-Deceuninck trok volop de kaart Jasper Philipsen in de sprints. Op Instagram heeft Merlier Van Aert gefeliciteerd met diens prestaties in de Tour door een foto te posten van hen beiden in de Ronde van Denemarken van 2018. Ze reden toen allebei voor Vérandas Willems-Crelan.

DE ENE GROEN IN DENEMARKEN EN DE ANDERE GROEN IN FRANKRIJK

Merlier staat op de foto in de... groene trui, als winnaar van het puntenklassement. Van Aert in de blauwe trui als eindwinnaar van die Ronde van Denemarken. Een leuke verwijzing natuurlijk om het te hebben over de groene trui die Van Aert dit jaar in de Tour de France veroverde.

"Herinner je je deze nog, Wout van Aert? Gelukkig voor jou was ik niet in de Tour de France", grapt Merlier. "Proficiat met groen."