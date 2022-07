Allerlei cijfers over de Tour de France: splijtende demarrage Vingegaard op de Granon sprak meest tot verbeelding

Nu de Tour de France afgelopen is, kunnen allerlei cijfers verzameld worden. Vingegaard die demarreerde op de Granon en daar het geel greep: dat was misschien het meest beklijvende moment uit de Tour.

In elk geval is het video-fragment over de aanval van de latere Tourwinnaar de meest bekeken online video. Meer dan 2,9 miljoen keer werd het bekeken. De Tour-organisatie zette zwaar in op sociale media, met 10 miljoen fans over alle kanalen heen. Er werden zo 684 miljoen mensen in totaal bereikt. De tweet die het meeste respons losweekte, was die over de Grand Départ in Denemarken.

Over Denemarken gesproken: het Scandinavische land haalde de hoogste kijkcijfers sinds 1997. Niet verwonderlijk aangezien de Tour daar is begonnen. Ook in Frankrijk werd er weer veelvuldig naar de Tour gekeken, met een gemiddelde van 4 miljoen kijkers per dag en een marktaandeel van liefst 41,3%. De hoogste piek van kijkers op France 2 (8,4 miljoen) was op het moment van de aankomst op Alpe d'Huez.

715 MILJOEN UREN TOUR BEKEKEN IN EUROPA

Maar liefst 715 miljoen uren is er over heel Europa live naar de Tour de France gekeken. Onder meer via Sporza, RTBF, NOS en Eurosport, die tot de grote tv-zenders behoren die de Tour op de buis brachten. Dat is overigens 8% meer dan in de Tour van 2021.

Online video's die eigendom zijn van de Tour de France zijn 172 miljoen keer bekeken geweest. Dat is een vooruitgang van 48% in vergelijking met 2021. Kortom: de populariteit van de Tour blijft alsmaar stijgen. Dat zal er niet op verminderen wanneer in het eerste deel van 2023 de eerste Netflix-aflevering te bekijken is. Netflix volgde acht ploegen tijdens de Tour de France van 2022.