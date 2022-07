Sarah De Bie enorm geschrokken door Wout van Aert: "Nog nooit gezien"

Wout van Aert heeft er een fantastische Tour de France op zitten, maar dat heeft ook duidelijk zijn sporen nagelaten.

Mevrouw Van Aert weet de prestaties van haar man duidelijk te appreciëren. “Het was echt mooi om zien, ik ben elke dag blijven kijken”, vertelt Sarah De Bie aan Het Laatste Nieuws.

“Hoe het is om met de beste coureur samen te zijn? Hij blijft gewoon de vader van onze zoon, en mijne man. Al moet ik nog elke dag met de ogen knipperen. Het is niet normaal hoeveel mensen naar hem opkijken.”

De drie weken Tour de France hebben wel hun tol geëist. “Hij heeft heel hard afgezien in de Tour. Vooral in die bergrit, daags voor de tijdrit. Ik heb hem nog nooit zo vermoeid gezien. Hij heeft zich echt moeten opladen voor die twee criteriums. Maar het is mooi dat hij zoveel moeite doet voor de fans.”