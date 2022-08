Jean-Marie Dedecker wil nog veel meer dan enkel Giro naar Middelkerke halen

Middelkerke organiseerde het Belgisch kampioenschap wielrennen, maar de honger is daarmee niet gestild.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke wil meer en meer sportevenementen naar zijn gemeente halen. Eerder was al te horen dat hij de Giro naar Middelkerke wil halen, maar nu is Dedecker ook al bezig om een atletendorp voor de Olympische Spelen in Middelkerke te krijgen.

“In juni hebben we een fantastische BK wielrennen georganiseerd”, klinkt het in Humo. “Middelkerke is de place to be geworden. Onze economie leeft van het toerisme: dan moet je zorgen dat hier van alles te beleven valt.”

“We zijn bezig om een rit van de Giro naar hier te halen, en een atletendorp voor de Olympische Spelen in Parijs. Tegen dan staat hier ook een gloednieuw casino, met een gigantische feestplein ervoor.”