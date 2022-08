Evenepoel ziet woorden Roglič als compliment en strest niet over kansen onderweg: "Nog nooit zo goed geklommen"

Op de persbabbel van Quick-Step had Evenepoel het over de lof van Roglič, de kansen die onderweg zullen liggen in de Vuelta en nog veel meer.

Hoe is de opbouw verlopen? "Het zijn lange dagen op de fiets geweest, maar niets al te gek. Waar vroeger de focus lag op inspanningen van één tot vijf minuten, lag de focus nu op inspanningen van twintig-dertig-veertig minuten. Dat is een andere aanpak."

Kan hij na San Sebastián opnieuw scoren in Spanje? "Dit is zeker iets anders. Er zijn ritten bij zoals San Sebastián, maar er zijn ook steilere beklimmingen bij. Ik heb nog nooit zo goed geklommen, dat is het positieve. Iedereen heeft er vertrouwen in, we zijn hier met een groep van acht vrienden. Het zal niet moeilijk zijn om de twee aanpakken binnen de ploeg - gaan voor ritzeges én een klassement - te combineren."

Evenepoel beseft wel dat de koers losbreekt vanaf dag 1. "We weten dat het al een moeilijke eerste week zal zijn. De bedoeling is om met de ploeg met een ritzege en een degelijke plek in het klassement naar de tijdrit in Alicante te gaan. Ritten 7, 8 en 9 zijn al moeilijk. We moeten niet stressen om daar uit te kijken of tijd te winnen. Wat het klassement betreft, ligt de focus over de volle drie weken."

Iedereen kijkt uit naar wat Remco Evenepoel nu écht kan in een grote ronde. "Ik start met een vraagteken. Het zou heel tof zijn om dat in te wisselen voor een uitroepteken. We zullen 21 dagen op onze hoede moeten zijn en zullen elke dag volle bak moeten gaan." De bookmakers plaatsen hem al op plek 2. "Dat is niet iets wat mij bezighoudt of waar we de volgende drie weken mee bezig zullen zijn."

© photonews

Roglič zei alvast dat Evenepoel reeds getoond heeft een straffe renner te zijn en dat hij dus niets te bewijzen heeft. "Hij is een groot renner, één van de beste groteronderenners van de laatste jaren. Hij is een echt voorbeeld. Zijn ploeg Jumbo-Visma is ook een voorbeeld voor onze ploeg, net zoals Ineos dat is. Als iemand met zijn kwaliteiten zoiets zegt, is dat zeker een compliment."

Nu de Vuelta vlak achter de hoek loert, kan de man uit Schepdaal toch een specifieke uitslag voorop stellen, niet? "Het is moeilijk om over een eindklassement te praten. We willen proberen om ritten te winnen. Hoe meer, hoe beter. Natuurlijk heb ik ook de persoonlijke ambitie om een goed klassement te rijden. We zullen pas op 11 september kunnen zeggen of dat gelukt is."