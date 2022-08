Sam Bennett spurt naar de zege in de Vuelta: "Goed gevoel om opnieuw in een grote ronde te winnen"

Sam Bennett zag er tevreden uit tijdens het flashinterview. Sinds 2018 heeft hij in elke grote ronde een rit gewonnen.

In het slot werd Sam Bennett gepiloteerd door Danny van Poppel. Bennett maakte daar handig gebruik van en maakte het af. "Voor de sprint was positionering heel belangrijk", zei Bennett in het flashinterview. "Op het einde bracht van Poppel me met veel snelheid en hij katapulteerde me voorbij Mads Pedersen. Het was dus een echte teamprestatie en de verdienste van de ploeg."

"Het is een goed gevoel dat ik opnieuw in een grote ronde kan winnen", ging Bennett verder. "Sinds 2018 won ik in elke grote ronde waaraan ik deelnam, minstens een etappe. Ik ben blij dat ik die reeks kan verderzetten."