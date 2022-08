Geert Van Bondt na openingsweekend Evenepoel in Vuelta: "Eerste opdracht geslaagd".

Het openingsweekend van de Vuelta in Nederland overleven en niet te veel tijd verliezen in de ploegentijdrit, dat is al gelukt. Vanaf nu begint de Vuelta echt voor Remco Evenepoel.

Het Nederlandse luik van de Vuelta zit er op en die zijn goed verlopen voor Remco Evenepoel. Ook zijn ploegleider Geert Van Bondt is tevreden.

"De eerste dagen gaven wel wat stress", zegt Van Bondt bij Belga. "De ploegentijdrit op zich niet omdat je het daar zelf in de hand hebt, maar in deze twee sprintetappes waren we toch enorm bezig met het beschermen van Remco Evenepoel, zodat hij veilig en zonder kleerscheuren zou finishen. Die eerste opdracht is geslaagd".

Als hij de benen heeft zoals in San Sebastian, moet je geen enkele kans laten liggen

"In de vele kleine dorpjes, met veel vluchtheuvels en verkeersmeubilair, loerde het gevaar om elke hoek, maar we bleven uit de problemen. We zijn dus blij met onze passage door Nederland.”

"Vanaf dinsdag begint de Vuelta echt met een paar pittige etappes. Hij kent de regio goed, hij heeft er al mooie resultaten neergezet en kijkt ernaar uit om daar te koersen. We moeten nog alles in detail bestuderen, maar als hij de benen heeft zoals in San Sebastian, moet je geen enkele kans laten liggen natuurlijk", besluit Van Bondt.