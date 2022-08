Evenepoel blikt vooruit op eerste aankomst bergop: "Ik vrees de beklimming niet"

In rit 5 van de Vuelta bleef het rustig tussen de klassementsrenners. Dat zal in rit 6 anders zijn, met een eerste aankomst bergop. Remco Evenepoel blikt vooruit.

Het bleef dan wel rustig tussen de klassementsrenners in rit 5, maar dat was niet het geval in de eerste 70km. Het peleton vlamde en reed in het eerste uur 50km/u. Toen de vlucht was weg gereden werd het wel rustig in het peleton. En dat paste perfect in de strategie van Remco Evenepoel.

"Het doel was om vandaag iemand mee te hebben in de vroege vlucht en voor mezelf om geen tijd te verliezen. Dat is perfect gelukt. Die openingsfase zal er wel ingehakt hebben en bovendien had ik gelezen dat Jumbo-Visma de trui niet echt wilde houden, dus dat zorgde wellicht ook mee voor die kalme finale", reageerde hij achteraf bij Sporza.

Er staan me nog veel cadeaus te wachten

In rit 6 wacht een eerste aankomst bergop. De slotklim, Pico Jano, is 12,7km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7% die vooral in het begin stroken heeft van meer dan 10%.

"Ik ken de klim niet, ik heb die niet verkend. Maar ik vrees de beklimming ook niet. behalve de tijdrit heb ik geen enkele etappe verkend van deze Vuelta, dus er staan me nog veel cadeaus te wachten", besluit Evenepoel.