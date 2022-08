Merijn Zeeman reageert op uitspraak Lefevere en twijfelt over conditie Roglič

Jumbo-Visma domineert al het hele seizoen, nu ook in de Vuelta. Sportief manager Merijn Zeeman reageert op een uitspraak van Patrick Lefevere en spreekt ook over kopman Roglič.

Een demonstratie in Parijs-Nice, zes ritzeges en drie truien in de Tour, recentelijk ook drie ritzeges en de eindzege in de Ronde van Denemarken en nu al vier verschillende renners in de leiderstrui en twee overwinningen in de Vuelta. Merijn Zeeman reageert bij HLN.

Patrick Lefevere noemde Jumbo-Visma van een andere planeet. Zeeman vindt dit een mooi compliment en ziet er ook geen insinuaties in. Want Zeeman weet ook dat Quick-Step jaren de beste ploeg was en bijvoorbeeld Cavendish opvist en meteen vier ritten doet winnen in de Tour. Het geheim volgens Zeeman is dan ook de cultuur binnen de ploeg.

Over de vorm van Roglič is hij minder zeker. Dit omdat Roglič op training geen maximale inspanning heeft kunnen doen. Zeeman weet dus niet of Roglič klaar is om bergop Evenepoel en anderen bergop te volgen.