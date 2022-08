Remco Evenepoel neemt ijsbad nadat hij top 10 van klassement induikt: "Boni's voor Roglič? Je kunt niet alles willen"

Remco Evenepoel is de top tien ingedoken in het klassement na de vierde Vueltarit. Een ijsbad hielp hem achteraf om te recupereren.

Met een achtste plek in de rituitslag finishte Evenepoel attent bij de beteren in Laguardia. Roglič won, pakte boni's en zet hem zo in het klassement wel op bijna een halve minuut. "Je kunt niet alles willen in het leven, hé. Geen extra seconden verloren, da's het belangrijkste", reageert Evenepoel bij onder meer Sporza en VTM.

Ik moest gewoon mee zijn

Het was wel al eens een test, die pittige finale. "Het kilometertje bergop was heel intensief en heel specifiek. Het is iets waar ik al lang niet meer op getraind heb. Ik moest gewoon mee zijn, ik mocht geen tijd verliezen. Ik denk dat er achter mij een gaatje is gevallen. Dat is toch het gevaar van zulke aankomsten als het heel hard naar boven gaat."

Evenepoel, nu de nummer 6 in het klassement, blikt behoorlijk tevreden terug op de vierde rit. "Over het algemeen is de missie geslaagd. We wilden de rit winnen met Julian Alaphilippe, maar die had de benen niet en het was zeker geen gemakkelijke dag."