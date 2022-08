VOORBESCHOUWING RIT 5: EERSTE KANS VOOR DE VLUCHTERS?

Rit 5 van de Vuelta is er één tussen Irún en Bilbao. Het parcours verloopt heuvelachtig en het scenario is moeilijk te voorspellen.

Primož Roglič toonde zich in rit 4 de sterkste aan de aankomst. Rit 5 lijkt een eerste kans voor de vluchters te worden als de klassementsmannen er zich niet mee bemoeien.

Het parcours tussen Irún en Bilbao verloopt de eerste 80 kilometer vrij vlak. Daarna volgen er nog 3 klimmetjes van 3e categorie en 2 dezelfde klimmetjes van 2de categorie. De top van het laatste klimmetje ligt op 14km van de streep. De Alto del Vivero is 4,7km lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9%. Daarna volgt nog een afdaling tot in het centrum van Bilbao.

Met Roglič in het rood lijkt de kans voor de vluchters het grootst. Jumbo-Visma zal waarschijnlijk die trui niet verdedigen en met heel wat renners die nog weinig tijd hebben verloren zal de strijd om in de vlucht te geraken groot worden.

Favorieten

Een kanshebber is misschien Rein Taaramäe. De Est nam vorig jaar ook de trui over van Roglič. Een andere kanshebber is Andrea Vendrame. De Italiaan won vorig jaar in de Giro een gelijkaardige rit vanuit de vlucht. Ook renners zoals Jungels, Pinot en Lutsenko maken kans.

Als er vanuit het peloton voor de zege wordt gegaan lijken Hayter en Bevin kanshebbers. In de Ronde van Romandië sprintten de twee op een gelijkaardig parcours ook al voor de overwinning. Of de favorieten bemoeien zich met de zaak op het laatste klimmetje en dan komt er misschien een bisnummer voor Roglič.