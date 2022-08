Vuelta: na razendsnelle openingsfase rijdt vlucht weg met drie Belgische ploegen

In de vijfde rit van de Vuelta is er na lange tijd toch een vlucht kunnen weg rijden. Daarin zijn drie Belgische ploegen vertegenwoordigt maar geen Belgen.

De eerste 85km van de vijfde rit van de Vuelta waren relatief vlak. Er werd verwacht dat er al snel een vlucht zou weg rijden maar dat gebeurde niet. Er werd door het peleton met een razende vaart gereden.

Na twee uur koers was de gemiddelde snelheid nog altijd hoger dan 50km/u. Na 70km werd dan toch een kopgroep gevormd die uiteindelijk uit 18 renners bestaat

Drie Belgische ploegen zijn vertegenwoordigt: Masnada voor Quick-Step Alpha Vinyl, Ma┼éecki voor Lotto-Soudal en Johansen voor Intermarché-Wanty-Gobert. Bestgeplaatste in de groep is Molard die op 58 seconden staat van Rogli─Ź. Ook Fred Wright kan de rode trui overnemen. Hij staat op 1:02 en als hij wint en Molard geen bonificatieseconden pakt is hij de nieuwe leider.

De kopgroep rijdt hoogstwaarschijnlijk voor de overwinning met een voorsprong van al meer dan 4 minuten.