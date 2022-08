David Geeroms is meer dan de vaste verzorger van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel heeft zo zijn vaste verzorger. Hij kent die al zijn hele leven.

Al van toen hij een baby was, kende Remco Evenepoel zijn huidige verzorger in de koers. David Geeroms babysitte vroeger op Evenepoel. Tegenwoordig wacht hij na elke wedstrijd Evenepoel op, rijdt hij achter Evenepoel aan op stage en hij masseert Evenepoels benen.

Daarnaast kennen ze elkaar goed. Dat vertelde Geeroms aan Het Nieuwsblad. Ze beschouwen elkaar zeker als vrienden. Geeroms gaat nog verder door te stellen dat hij Evenepoel als zijn zoon ziet.

Ook vertelde Geeroms dat Evenepoel af en toe eens impulsief reageert, maar dat hij zich 5 minuten later weer zal excuseren. Evenepoel is zo. Ook voelt hij dat Evenepoel rustiger is en ze gaan er alles aan doen om dat zo te houden.