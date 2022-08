José De Cauwer heeft heel belangrijke tip voor Remco Evenepoel

Remco Evenepoel fietste zich donderdag naar de rode leiderstrui. Met vijftien etappes nog op de agenda heel vroeg.

Primoz Roglic was blij dat hij eerder deze week de leiderstrui kwijt was. Ook Patrick Lefevere vindt het nog vroeg om leider te zijn.

José De Cauwer denkt er het zijne van. “Remco Evenepoel heeft al zo'n aanzien dat hij zich toch niet meer onzichtbaar kan maken. Hij kan niet langer uit het niks komen, zoals een Jay Vine. Iedereen weet dat hij afgezakt is om te kijken waar het schip strandt. Wellicht hopend dat het gewoon niét strandt”, klinkt het bij Sporza.

Groot vraagteken is de ploeg waarmee QuickStep-Alpha Vinyl in deze Vuelta staat. “Maar is de ploeg sterk genoeg? En hoe zal Remco met die leiderstrui omgaan? Het zou geen drama zijn mocht hij de trui straks verliezen. Hij moet gewoon kijken naar de rechtstreekse concurrentie. Movistar zal trouwens ook wel rijden als er gevaar dreigt voor Mas, hé.”

De Cauwer speelt even voor ploegleider en geeft Evenepoel een belangrijke tip. “Remco moet één ding vermijden: lange solo's die op niks uitdraaien. Gisteren deed hij wel een goeie zaak door die 8 kilometer op kop te rijden. Dat zal veel volgers en renners toch voor een oei-moment gezet hebben.”