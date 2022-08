Lotto Soudal strikt de Nederlandse kampioen voor 2 jaar

Pascal Eenkhoorn heeft voor 2 jaar bij Lotto Soudal getekend. Hij is de huidige Nederlandse kampioen.

Bij Lotto Soudal zal Pascal Eenkhoorn een vrijere rol krijgen dan bij Jumbo-Visma. Hij zal de komende 2 seizoen de ploeg tijdens de klassiekers en de grote rondes versterken.

"Ik heb met veel mensen van de ploeg gepraat", zegt Eenkhoorn. "De manier van koersen met deze jonge getalenteerde groep spreekt me enorm aan. Ik vind ook dat het tijd is om na 5 jaar meer mijn eigen kans te kunnen gaan. Ik wil graag successen boeken in de voorjaarsklassiekers en een rit in een grote ronde winnen."

Eenkhoorn is al 5 jaar prof en reed al die tijd voor Jumbo-Visma. In 2022 werd hij Nederlands kampioen op de weg. Ook won hij eerder in zijn carrière de Heistse Pijl en 2 ritten in de Settimana Coppi e Bartoli.