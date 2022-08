Patrick Lefevere hoeft leiderstrui van Evenepoel niet: "Al energie moeten verspillen"

Remco Evenepoel demonstreerde donderdag in de Vuelta. Hij reed Primoz Roglic bijna op anderhalve minuut.

Geen ritzege voor Evenepoel, maar wel de rode leiderstrui. Niet meteen hetgeen waar Patrick Lefevere nu al op zat te wachten.

“De ploeg heeft de afgelopen dagen al energie moeten verspillen om Remco voorin te houden en zal de komende dagen nog meer aan de bak moeten. Wij hebben de ploeg proberen te bouwen in functie van Remco, maar dit is nog niet de ploeg waar we ooit naar toe willen. Ik hoop dat deze prestatie zijn ploegmaten vleugels geeft en dat we een compagnon de route vinden”, zei de CEO van QuickStep-Alpha Vinyl aan Het Laatste Nieuws.

De rode trui is Lefevere echter liever kwijt dan rijk op dit moment van de koers. “Van mij mag een niet-klassementsman gerust even de trui overnemen, zoals Rudy Molard eergisteren deed. Het belangrijkste is dat Remco tot maandag op de rustdag geen tijd verliest tegenover rechtstreekse concurrenten zoals Almeida, Mas, Hindley en Roglic.”