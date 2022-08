Remco Evenepoel kent een rustige dag als leider in de Vuelta: "We bekijken wat mogelijk is in het weekend"

Remco Evenepoel heeft een rustige dag beleefd als leider in de Vuelta. Ook kijkt hij al naar het weekend.

"Het was het perfecte scenario", vertelde Remco Evenepoel in het flashinterview. "2 ploegen wilden werken. Daardoor moesten wij niets doen en konden we wat recupereren na de inspanningen van gisteren. We hadden ook alles onder controle en konden ontspannen de wedstrijd beleven."

In het weekend zijn er 2 aankomsten bergop. "We gaan nog bekijken wat we zullen doen", ging Evenepoel verder. "Ik heb een mooie voorsprong en hopelijk is die er nog na het weekend. Maar als er een kans ligt, zal ik die niet laten liggen. Het is beter om met een voorsprong aan de tijdrit te beginnen dan met een achterstand."