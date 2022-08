De helpers die Remco Evenepoel heelhuids door de Vuelta moeten loodsen

Remco Evenepoel verdedigt niet alleen zijn rode leiderstrui in de Vuelta. Hij heeft daar een heel team voor. Veel van zijn ploegmaats zijn vaak ook niet in beeld omdat hun taken er al opzitten.

Positionering in het peloton is belangrijk. Dat vertelde Rémi Cavagna aan Het Nieuwsblad. De bedoeling is om zo weinig mogelijk tijd te verliezen. Dries Devenyns zei dat de ploeg altijd zo veel mogelijk bij elkaar wil rijden. Ook was het tijdens de 1e etappes in Spanje soms moeilijk. Zo voegde Louis Vervaeke daaraan toe. Daardoor brak het peloton soms in stukken. Met een slechte positie kan dat soms tot onnodig energieverlies leiden. Devenyns weet ook dat Alaphilippe belangrijk is bij de positionering. Zijn wereldkampioenentrui geeft meer ruimte.

Ook staan de ploegmaats van Remco Evenepoel in bij pech. Bij een lekke band wachten ze hem op, maar bij pech in de finale zal de renner met de fietsmaat het dichtst bij die van Evenepoel zijn fiets moeten afgeven. Vervaeke vindt het ook een pluspunt dat Evenepoel duidelijk is wat hij wil. Dat maakt het voor iedereen gemakkelijker.

BEURTENSYSTEEM

De overige taken zijn nog Evenepoel uit de wind zitten. Hij geeft dat soms zelf aan, maar zijn ploegmaats zijn ervaren genoeg om te weten wanneer dat nodig is. Ook is er een beurtensysteem om bidons te halen. Het hangt af wie het dichtst bij de auto zit en ook hoe de benen zijn. Maar er staan ook mensen aan de kant om bidons aan te geven. Ten slotte moet Quick Step-Alpha Vinyl ook de vluchters controleren. De juiste samenstelling en de voorsprong niet te groot laten worden. Ze hopen ook op hulp van de sprintersploegen.